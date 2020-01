Familie Lotzmann auf den Barrikaden | Komödie um eine Chaosfamilie

Fernsehfilm. . 01:26:07 Std. . Verfügbar bis 19.04.2020. WDR.

Hubert Lotzmann will alles richtig machen, aber es geht einfach vieles daneben. Ein antiquierter Staubsauger und ein Wellensittich spielen nicht mit, Huberts Ehe kriselt und seine Gattin Annemarie hat allmählich die Faxen dicke. Tochter Bille flüchtet aus Protest in den nächstbesten Konsumtempel. Tja, wenn etwas schiefgeht bei Lotzmanns, dann aber so richtig – genau das erlebt die Familie an einem einzigen Tag.