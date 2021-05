Exit Marrakech | Drama

Verfügbar bis 01.06.2021. WDR.

Der 17-jährige Ben soll seine Ferien nicht mit seinen Internatsfreunden in Nizza, sondern mit seinem geschiedenen Vater Heinrich in Marrakesch verbringen.

Doch Ben will Land und Leute kennenlernen und den Tag nicht in Luxushotels verbringen. Er lernt die Prostituierte Karima kennen, verliebt sich in sie und verschwindet mit ihr in ein abgelegenes Dorf. Erst ist Heinrich genervt, dann besorgt – auch weil Ben Diabetiker ist. Er gibt eine Vermisstenmeldung auf und holt Ben bei der Polizei am Wüstenrand ab. Auf der Heimfahrt sind die beiden gezwungen, ihren Konflikt auszutragen. Plötzlich sinkt Bens Blutzuckerspiegel und Heinrich hat einen Unfall.