Einmal Hans mit scharfer Soße | Bestseller-Verfilmung über eine deutsch-türkische Familie

Fernsehfilm. . 01:28:18 Std. . UT . Verfügbar bis 06.11.2021. WDR.

Die 34-jährige Journalistin Hatice schreibt für ein Hamburger Szene-Magazin. Die Schwestern Abla und Fatma, vor allem aber Mutter Emine und Vater Ismail, sind schockiert.

Ausgerechnet an dem Tag, als sie ihrer Familie den langersehnten Schwiegersohn Stefan vorstellen will, kommt es zwischen dem Paar zu Streit und Hatice kommt allein. Nun hat sie den guten Stefan auch noch verprellt! Um seine störrische Tochter zur Räson zu bringen, ordnet Vater Ismail an, dass Hatices jüngere Schwester Fatma ihren Freund erst dann heiraten darf, wenn Hatice unter der Haube ist.