Eine Robbe zum Verlieben | Komödie mit Oliver Mommsen

Fernsehfilm. . 01:28:53 Std. . Verfügbar bis 10.07.2020. WDR.

Thomas Krugmann ist ein treu sorgender Vater, der sich seit dem tragischen Tod seiner Frau alleine um seine beiden Kinder Moritz und Nele kümmert. Zwar hat der sympathische Tierarzt in der eleganten Sabine eine neue Lebensgefährtin gefunden – aber Moritz und Nele kommen mit ihr einfach nicht klar. Ein gemeinsamer Urlaub an der Ostsee soll die Beziehung verbessern. Doch wegen einer missglückten Buchung stehen sie ohne Unterkunft da. Die Rettung naht in Gestalt der charmanten Fischerin Anne.