Eine Liebe in der Stadt des Löwen

Fernsehfilm. . 01:24:14 Std. . WDR.

Anniela will zusammen mit ihrem Verlobten Robert nach Singapur auswandern. Die Tickets sind gebucht, die Koffer sind gepackt, dann der Schock: Anniela erwischt ihren Zukünftigen in den Armen seiner Exfreundin! Sie beendet die Beziehung sofort und macht sich trotzdem auf den Weg. In Singapur begegnet sie dem smarten chinesischen Geschäftsmann Dai Si Wong, der ihr die schönsten Seiten der spektakulären Metropole zeigt. Sie ahnt nicht, dass er etwas vor ihr verbirgt.