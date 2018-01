Eine Liebe im Zeichen des Drachen

Für Alexander Bergmann könnte das Leben kaum besser laufen: In der hübschen und sensiblen Medizinerin Anna Wellenbach hat er eine wundervolle Verlobte, die er schon bald heiraten möchte. Auch beruflich steht der charmante Jungmanager im Wirtschaftsunternehmen von Annas Vater Artur Wellenbach kurz vor dem großen Durchbruch. Dann aber soll Alexander in Arturs Auftrag umgehend nach Singapur reisen, um dort gemeinsam mit dessen Sohn Philipp ein wichtiges Energieprojekt voranzutreiben. Es geschieht etwas Unerwartetes: Alexander verliebt sich auf den ersten Blick in die junge, alleinerziehende Asiatin Lilin.