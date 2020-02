Eden | Französischer Film über einen DJ in Paris

02:05:48 Std.

Paul ist Anfang 20 und erfolgreicher DJ in Paris. Während die elektronischen Beats die Underground-Clubs der Stadt erobern, beginnen Pauls Freunde von »Daft Punk« und sein Duo »Cheers« ihren Siegeszug auf den Dancefloors. Es folgen schillernde Jahre im flüchtigen Nachtleben, mit wechselnden Liebschaften und so manchem Drogenrausch. Paul lebt seinen Traum gegen alle Widerstände, doch er verliert sich dabei immer mehr in den Tiefen dieser Parallelwelt.