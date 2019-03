Drei Väter sind besser als keiner

In einem museumsreifen Campingbus fährt Maike mit ihren zwei Kindern in ihr idyllisches Heimatdorf an der Nordsee. Sohn Jasper und Tochter Luise lernen hier zum ersten Mal ihre Großmutter Inge kennen. Maike hat einen Plan — sie will ihrem Sohn Jasper endlich seinen bisher unbekannten Vater präsentieren. Infrage kommen drei Jugendbekanntschaften: Bauer Hinnerk, Autoschrauber Ole und der frühere Frauenschwarm Torben. Niemand von ihnen weiß, dass Maike bei ihrem Verschwinden vor 11 Jahren schwanger war.