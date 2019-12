Drei Männer im Schnee | Verwechslungskomödie von 1955 mit Claus Biederstaedt

Fernsehfilm. . 01:29:14 Std. . Verfügbar bis 04.01.2020. WDR.

Geheimrat Schlüter, ein Großindustrieller, der Streiche liebt, nimmt inkognito an einem Gewinnspiel seiner eigenen Firma teil. Prompt gewinnt er einen Luxusurlaub in einem alpinen Nobelhotel. Um zu erleben, wie man dort weniger gut betuchte Zeitgenossen behandelt, reist er an. Sein Diener begleitet ihn, schlüpft aber dabei in die Rolle eines reichen Reeders. Schlüters Tochter informiert den Hoteldirektor, der das Ganze jedoch missversteht und einen arbeitslosen Werbefachmann für den Gewinner hält.