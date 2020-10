Die Sweethearts | Komödie

Vier junge Frauen aus München sind auf der Suche nach Glück und Erfolg – ihre Band macht trotz ziemlich mies gesungener Schlager Furore.

Sabine, Renate und Cleo arbeiten in einem Jeansladen. Fatima versucht sich als Reporterin der Lokalzeitung. Wenn sie zusammen sind, reden sie gern über die Männer und singen Schlager, in denen die Männer besser sind als in Wirklichkeit. Um es der ganzen Welt zu beweisen, insbesondere den Männern und auch sich selbst, gründen sie eine Band, treten auf, singen lautstark – und haben Erfolg. Ein Film von Klaus Lemke aus dem Jahr 1977.