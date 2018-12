Die Schäferin

29.12.2018 | WDR

Frankfurt ist ein teures Pflaster, das wird der arbeitslosen Juristin Svea schmerzlich bewusst, als sie mit der Miete in Rückstand gerät. Da erhält sie den Anruf ihrer alten Schulfreundin Ute, die dringend eine Aushilfe für die Schafherde ihres Onkels sucht. Svea sagt zu und tauscht die Stöckelschuhe gegen Gummistiefel. Die Arbeit an der frischen Luft tut ihr richtig gut. Aber die Begegnung mit ihrer Jugendliebe Hannes, den sie für die Karriere verlassen hatte, bringt sie erneut an ihre Grenze.