Die Lügen der Sieger | Thriller

Fernsehfilm. . 01:44:24 Std. . Verfügbar bis 02.08.2020. WDR.

Fabian Groys ist ein erfolgreicher Journalist bei einem Berliner Nachrichtenmagazin. Er fährt Porsche und überholt gern von rechts – zudem ist er spielsüchtig.

Er arbeitet an der Enthüllung eines Bundeswehr-Skandals. Vor dem großen Coup bekommt sein Informant kalte Füße – und er muss mit der Praktikantin Nadja arbeiten. Er schickt sie in den Zoo. Dort stürzte sich ein Mann ins Löwengehege und starb. Der Mann war als Bundeswehr-Soldat in Afghanistan, später war er bei einer Recycling-Firma giftigen Substanzen ausgesetzt. Groys wittert eine Story, die sich um illegale Giftmüllentsorgung und Psychopharmaka für Ex-Soldaten dreht. Doch wem kann er trauen?