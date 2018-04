Die Inselärztin - Neustart auf Mauritius

29.04.2018 | 01:27:30 Std. | Verfügbar bis 28.05.2018 | WDR

In einem Luxusressort auf Mauritius startet die Ärztin Dr. Filipa Wagner ganz neu durch. Es klingt verheißungsvoll: Eine Praxis mit Strandblick, Sprechstunden in homöopathischen Dosen und die Behandlung kleiner Wehwehchen entspannter Urlauber. Doch schon der erste Notfall-Patient bringt Filipa an ihre Grenzen.