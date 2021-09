Die Habenichtse | Drama über Schuldgefühle und neue Liebe

Fernsehfilm. . 01:38:32 Std. . UT . Verfügbar bis 16.09.2021. WDR.

Isabelle war Jakobs Jugendliebe. Als er erfährt, dass sie eine gemeinsam Freundin besucht, bittet er seinen Freund Hans, seinen Geschäftstermin in New York zu übernehmen.

Der 11. September 2001 verändert Jakobs Leben. Er gewinnt die Frau seines Lebens und verliert seinen besten Freund. Hans kommt beim Terroranschlag auf das World Trade Center ums Leben. Zwei Jahre später versuchen Isabelle und Jakob einen Neustart, doch das Glück will sich nicht einstellen. Das Gefühl, schuldig zu sein, frisst unmerklich ihre Beziehung auf. Während Jakob sich in seine Arbeit stürzt, ist Isabelle oft allein. Sie beginnt einen Flirt mit Jim. Doch er ist nicht so, wie er scheint.