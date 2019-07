Die große Chance

Fernsehfilm. . 01:34:11 Std. . WDR.

Walter Gerber jobt als Student in einer Tankstelle, um Geld zu verdienen und spielt Trompete in einer Jazz-Band, aber sein Vater hält nichts von dieser Musik. Auch in der Liebe hat es Walter schwer, er verliebt sich als armer Schlucker in die schöne Industriellentochter Erika. Nur ein aufgeschlossener Geistlicher unterstützt die Jazzambitionen der Band. Als auch er von allen Seiten torpediert wird, haben die Jazzfans eine Idee: Sie beschließen, den Gegnern mit einem Wohltätigkeitskonzert den Wind aus den Segeln zu nehmen.