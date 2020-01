Die Gipfelstürmerin | Familienkomödie mit Thekla Carola Wied

Fernsehfilm. . 01:25:03 Std. . Verfügbar bis 11.04.2020. WDR.

Rechtsanwalt Bernhard Martin würde am liebsten seine Kanzlei verkaufen und einen Traum verwirklichen: Bergwandern im Himalaja. Doch seine Frau Sonja will einen ganz anderen Gipfel bezwingen: Die Professorin für Neurochirurgie möchte Klinikleiterin werden. Dieses Karriereziel verfolgt sie mit all ihrem Elan. Offenbar sind ihr dabei einige wesentliche private Dinge aus dem Blick geraten, zum Beispiel als ihre Tochter verreist. Jetzt muss sie sich um ihre drei Enkel kümmern.