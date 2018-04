Die Füchsin - Spur auf der Halde

17.04.2018 | 01:30:00 Std. | Verfügbar bis 17.07.2018 | WDR

Die erste potenzielle Auftraggeberin für die junge Detektei "Fuchs & El Kilali" liegt tot in ihrem Haus. Youssef steckt bis zum Hals in Schwierigkeiten. Zweite Folge der ARD-Krimireihe mit Lina Wendel und Karim Chérif in den Hauptrollen