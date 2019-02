Die Doppelgängerin

23.02.2019 | 01:28:37 Std. | Verfügbar bis 23.05.2019 | WDR

Die Glaserei-Inhaberin Emma Stöckel bringt so schnell nichts aus der Ruhe – doch diese Frau auf der anderen Straßenseite sieht ihr selber so unglaublich ähnlich, dass sie ihre Zwillingsschwester sein könnte. Eine Luftspiegelung? Neugierig folgt sie der elegant gekleideten Dame, die schließlich hinter einer Haustüre verschwindet. Während Emma das Namensschild an der Klingel liest, kommt ihr ein hektischer Mann von der Straße aus entgegen. Ohne sie zu Wort kommen zu lassen, verfrachtet er Emma in eine Luxuslimousine und zu einer Pressekonferenz, weil er sie mit seiner eigenen Frau, der berüchtigten Bauunternehmerin Hedwig von Auenstedt, verwechselt. Emma nutzt zielstrebig die Gunst der Stunde.