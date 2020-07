Die Dasslers: Pioniere, Brüder und Rivalen | Drama

Herzogenaurach 1922: Adi und Rudi Dassler modernisieren den familieneigenen Schusterbetrieb. Nicht immer nur Filzpantoffeln: Etwas Neues muss her – Sportschuhe!

Das Geschäft läuft bald sehr gut, sportlich aber bleiben Erfolge aus. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin möchten die Dasslers endlich auch Sieger in ihren Schuhen sehen. Dass sie "ausgerechnet den farbigen" amerikanischen Athleten Jesse Owens in einer Geheimaktion ausstatten, brüskiert die Nazi-Funktionäre. Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht, müssen die Dasslers statt Sportschuhe auf Verlangen des Nazi-Regimes Rüstungsgüter herstellen. Als schließlich nur Rudi an die Front einberufen wird, wächst das Misstrauen zwischen den Brüdern.