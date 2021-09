Dessau Dancers | Tanzdrama mit gesellschaftlich-historischem Hintergrund

Fernsehfilm. . 00:32 Min. . UT . Verfügbar bis 01.10.2021. WDR.

Der 18-jährige Frank ist wie elektrisiert, als er im Sommer 1985 zum ersten Mal den Film "Beatstreet" sieht. Ab sofort hat er eine neue Leidenschaft: Breakdance.

Mit Freunden gründet er in Dessau die "Break Beaters". Die Truppe tanzt auf der Straße und wird zur Speerspitze der Breakdance-Bewegung in der DDR. Doch auch die Staatsmacht wird auf die Straßentänzer aufmerksam – und die behält gern die Kontrolle über die Freizeitaktivitäten ihrer Jugend. So wird aus Breakdance "akrobatischer Schautanz" und die "Break Beaters" werden als Vorzeigetruppe aufgebaut, durch das Land geschickt und bald gefeiert wie Rockstars. Doch der Ruhm hat seinen Preis.