Der Zauber des Regenbogens

09.06.2018 | 01:28:37 Std. | Verfügbar bis 07.09.2018 | WDR

Für die attraktive Architektin Lea Winter geht ein beruflicher Traum in Erfüllung. Als Projektleiterin kann sie einen prachtvollen Prestigebau in Dubai realisieren. Auch privat scheint alles zu passen: Ihr verheirateter Chef Klaus Arnheim, mit dem sie eine heimliche Affäre hat, ist ebenfalls in Dubai. Völlig unerwartet wird sie schwanger von ihm, was ihn nicht gerade begeistert. Ihre spontane Auszeit, eine Reise nach Irland, wird alles verändern.