Der Tel-Aviv-Krimi: Alte Freunde

Am Strand von Tel Aviv wird eine abgetrennte Hand gefunden. Sie gehörte zu Dori Meyer, einem jungen Menschenrechtsaktivisten, der kurz zuvor vermisst gemeldet wurde. Ist es ein Unfall oder ein Verbrechen? Dahir, ein junger sudanesischer Flüchtling, der sich illegal in Israel aufhält, bringt die Ermittlung ins Rollen. Sara ist emotional sehr betroffen – ihr Lebensgefährte David ist in die Untersuchung verstrickt und auch Blok, Sara Steins raubeiniger Kollege, gerät in einen schweren Konflikt.