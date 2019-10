Der Mann an ihrer Seite | Beziehungsfilm mit Stefanie Stappenbeck und Oliver Mommsen

Fernsehfilm. . 01:28:48 Std. . Verfügbar bis 03.01.2020. WDR.

Für die attraktive, quirlige Eva und ihren sensiblen Ehemann Max könnte es kaum besser laufen: Die beiden sind so verliebt wie am ersten Tag, haben gute Jobs und wohnen in einem kleinen Haus im Grünen. Ausgerechnet an dem Tag aber, als Eva von ihrem Chef die Chance bekommt, eine wichtige Konferenz zu organisieren und zu leiten, gesteht ihr Max, dass er seinen Job verloren hat. Erfolg und Misserfolg werden zur Herausforderung für die Beziehung.