Der Lissabon-Krimi: Die verlorene Tochter | Jürgen Tarrach als Rechtsanwalt Eduardo Silva

Fernsehfilm. . 01:27:10 Std. . UT . Verfügbar bis 10.10.2021. WDR.

Seit Jahren hat Rechtsanwalt Eduardo Silva bestenfalls sporadisch Kontakt zu seiner Tochter Ines. Sie taucht nur auf, wenn sie Geld will. Dennoch freut sich Eduardo von Herzen, als Ines ihn unerwartet aufsucht.

Dieses Mal ist sie in großen Schwierigkeiten: Sie hat sich in ihrem Engagement für den Umweltschutz einer Gruppe von Ökoterroristen angeschlossen. Sie liebt den Anführer der Gruppe, der unter Mordverdacht gerät. Ines wird verhaftet. Eduardo übernimmt den Fall – und kommt an seine Grenzen.