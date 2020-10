Der Allerletzte | Komödie

Fernsehfilm. . 01:21:29 Std. . Verfügbar bis 16.11.2020. WDR.

Cleo ist Barfrau in Münchens Top-Disco "Sugar Shake". Für einen erotischen Lottogewinn hält sie sich auf jeden Fall – und ein Herz hat sie auch.

Cleo kennt Männer entweder als arbeitslos, vom Spielteufel besessen oder einfach schlicht nur unfähig und dazu noch unverschämt. Wie dieser Thomas aus Bremen. Der taucht immer wieder in ihrem Leben wie so ein übler Bazillus auf, den man nicht los wird. Cleo versucht, dieses Gespenst aus Bremen in die Mülltonne zurückzudrücken, wo es nach ihrer Meinung herkommt. Aber da ist sie an jemand geraten, der genauso stur von sich überzeugt ist wie sie selbst. Ein Film von Klaus Lemke aus dem Jahr 1979.