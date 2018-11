Das Glück ist ein Kaktus

18.11.2018 | 01:28:38 Std. | Verfügbar bis 18.02.2019 | WDR

Zwei Freundinnen gehen ein Wagnis ein: An ihrem 65. Geburtstag beschließen Hermine und Edith spontan den Ausbruch aus dem Alltag: Sie brechen ihre Zelte ab und fliegen nach Mallorca, wo sich die ehemalige Oberstudiendirektorin Edith einen lange gehegten Traum erfüllen will - ein kleines Restaurant am Mittelmeer. Ihr Erspartes reicht gerade, um sich von dem exzentrischen Grundstücksmakler Dillmann eine scheinbar idyllische Finca andrehen zu lassen. Komödie mit Christiane Hörbiger und Heidelinde Weis