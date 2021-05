Das freiwillige Jahr | Drama

Fernsehfilm. . 01:22:42 Std. . UT . Verfügbar bis 25.08.2021. WDR.

Der alleinerziehende Arzt Urs ist ein engagierter Mensch: Er kümmert sich um seinen alkoholkranken Bruder Falk und hilft im Flüchtlingsheim.

Seine 19-jährige Tochter Jette drängt er zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Südamerika. So will er verhindern, dass sie wie er in der Provinz hängen bleibt. Sie soll ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Doch Jette ist zerrissen zwischen ihrer Jugendliebe Mario und dem Wunsch, den Erwartungen ihres Vaters gerecht zu werden. Mit liebevollem Blick begleitet der Film die Protagonisten an drei für sie entscheidenden Tagen. Wird sich Jette dem Konflikt stellen und ihren eigenen Weg gehen?