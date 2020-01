Charité: Zeitenwende | Historische Krankenhausserie

Hagenbecks Völkerschau im Berliner Zoo bringt einen exotischen Fall in die Charité: Eine Inderin ist an Pocken erkrankt. Rudolf Virchow interessiert sich für den Fall. Er ist nach dem Triumph über seinen Kollegen Robert Koch wieder die unangefochtene Nummer Eins der Charité und nimmt die Patientin auf. Wärterin Stine hält zunächst Abstand zu der Inderin, doch während der Pflege nähern die beiden sich an. Um Robert Koch wird es einsam.