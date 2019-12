Charité: Barmherzigkeit | Historische Krankenhausserie

In der Berliner Charité rettet der junge Stabsarzt Emil Behring in einer Notoperation das Leben der mittellosen Waise Ida Lenze. Er hat ein festes Ziel vor Augen: Eine Mitarbeit beim berühmten Institutsleiter Robert Koch. Die ganze Welt schaut auf Koch, denn er arbeitet an einem Heilmittel gegen Tuberkulose, aber privat steckt er in einer Krise: Seine Ehe mit Emmi ist am Ende. Als die Schauspiel-Debütantin Hedwig Freiberg den Forscher umgarnt, verliebt er sich Hals über Kopf in sie.