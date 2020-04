Brecht | Fernsehzweiteiler mit Tom Schilling

Fernsehfilm. . 03:00:33 Std. . Verfügbar bis 30.04.2020. WDR.

Teil 1: Der jugendliche Brecht sorgt zur Zeit des Ersten Weltkriegs für Aufruhr, indem er in einem Schulaufsatz die Ehrung des Heldentods im Krieg zur "Zweckpropaganda" ernennt. Nur knapp entrinnt er der Einberufung an die Front. Schnell wird klar, dass sich der Dramatiker bereits in jungen Jahren zu Höherem berufen fühlt. Aber auch gegenüber der Damenwelt kommen ihm seine Selbstsicherheit und Redegewandtheit zugute.Teil 2: In seinen späteren Jahren begleitet der Film den deutschen Dramatiker nach seinem Exil als Regisseur und unbequemen Autor.