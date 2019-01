Bis zum Ende der Welt

19.01.2019 | 01:27:53 Std. | Verfügbar bis 19.04.2019 | WDR

Maria Nikolai war einst eine gefeierte Musikerin. Sie lebt in einem früher nachbarschaftlich geprägten Viertel in Hamburg, das sich jedoch mehr und mehr in einen sozialen Brennpunkt verwandelt. Die Straßen sind schmutzig, Jugendliche schlagen vor dem Supermarkt die Zeit tot und Alkohol ist vielen ein ständiger Begleiter. In ihrem Haus ist Maria inzwischen fast die einzige Deutsche und die Roma-Familie im oberen Stockwerk beobachtet sie mit Misstrauen. Als sie jedoch das musikalische Talent des 16-jährigen Roma Bero entdeckt, beginnt sie ihn zu unterrichten.