Besuch für Emma | Drama mit Henry Hübchen und Dagmar Manzel

Fernsehfilm. . 01:28:28 Std. . Verfügbar bis 20.03.2020. WDR.

Kassiererin Emma fühlt sich so richtig einsam. Alleine kommt sie nicht aus sich raus. So gibt ihre Freizeit bis auf den gelegentlichen Tratsch mit Nachbarin Maggie oder seltene Abendessen mit Tochter Linda wenig her. Um Gesellschaft zu finden kommt Emma auf die wunderliche Idee, im Supermarkt Portemonnaies mitgehen zu lassen. Später präsentiert sie sich dann als ehrliche Finderin. Einmal misslingt der Diebstahl und wird bemerkt. Doch nicht Emma, sondern der Obdachlose August wird verdächtigt.