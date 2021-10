BERLIN IZZA BITCH! | Tragikomische Großstadtkomödie

Fernsehfilm. . 01:11:20 Std. . UT . Verfügbar bis 26.11.2021. WDR.

Berlin direkt nach dem ersten Lockdown. In der Hauptstadt pulsiert wieder das echte Leben, die Menschen streunern durch die Straßen und sitzen in ihren Lieblingscafés.

Doch der schöne Schein trügt, Berlin kann durchaus gemein sein, Gentrifizierung macht auch in einer Pandemie keine Pause. Schwindler treiben ihr Unwesen und werden selber zum Opfer. Eine Italienerin sucht die wahre Liebe und findet zurück in den Schoß der Familie. Eine vermögende Witwe gibt ganz nach neapolitanischer Art einen Mord in der Familie in Auftrag. Den sie dann vertuscht und sogar ganz ungeschehen macht. Am Ende bleibt die Frage: Wer ist hier die "Bitch"?