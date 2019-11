Aufbruch ins Ungewisse | Dystopisches Fluchtdrama einer deutschen Familie nach Afrika

Fernsehfilm. . 01:27:34 Std. . Verfügbar bis 18.12.2019. WDR.

In naher Zukunft: Europa ist im Chaos versunken. Rechtsextreme haben in vielen Ländern die Macht übernommen. Aus dem demokratischen Staat, der Deutschland einmal war, ist ein totalitäres System geworden, das Andersdenkende, Muslime und Homosexuelle verfolgt. Jan Schneider hat sich als Anwalt auf die Seite enteigneter Opfer gestellt. Als er erfährt, dass ihn das Regime erneut ins Gefängnis stecken will, beschließt er, mit seiner Familie nach Afrika zu fliehen, wo Stabilität herrscht.