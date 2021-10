Atlas | Vater-Sohn-Drama über Gentrifizierung und Zivilcourage

Fernsehfilm. . 01:32:30 Std. . UT . Verfügbar bis 07.10.2021. WDR.

Walter ist Möbelpacker für Zwangsräumungen. Doch seine Kraft lässt langsam nach. Kündigen will Walter jedoch nicht, seine Arbeit ist alles, was er hat.

Doch als er eines Tages bei einer geplanten Zwangsräumung feststellt, dass es sich bei dem Mieter um seinen Sohn Jan handelt, entscheidet Walter, dass er den Weg zurück zu Jan finden muss, den er verlassen hat, als dieser noch klein war. Jan jedoch hat ganz andere Probleme. Ein Immobilien-Clan will ihn aus seiner Wohnung drängen. Zur Not auch mit Gewalt. Walter will alles tun, um Jan zu helfen. Doch als er begreift, wie groß die Gefahr ist, in die er sich damit begibt, ist es schon fast zu spät.