Alles was recht ist

Die erfahrene Richterin Lena Kalbach ist eine Frau mit moralischen Prinzipien - und wenn sie diese verletzt sieht, vergisst sie schon mal ihre juristischen Pflichten. Sie wird deshalb strafversetzt und landet in ihrer ungeliebten Heimatstadt Fulda. Hier lebt Lenas Tochter und Staatsanwältin Nike mit ihrer Familie. Sie ist wenig begeistert über das Auftauchen ihrer Mutter. Auch im sonst so ruhigen Amtsgericht sorgt die neue Richterin für überraschende Ergebnisse. Autor/-in: Komödie, Michaela May, Anna Schudt, Fritz Karl, Vadim Glowna, Fulda, Gerichtsserie