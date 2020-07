Alles was recht ist | Komödie

Fernsehfilm. . 01:28:25 Std. . Verfügbar bis 04.01.2021. WDR.

Die erfahrene Richterin Lena Kalbach ist eine Frau mit moralischen Prinzipien. Wenn sie diese verletzt sieht, vergisst sie schon mal ihre juristischen Pflichten.

Als sie in einem Fall die Urteilsverkündigung verweigert, wird die aufmüpfige Richterin ausgerechnet in ihre Heimatstadt Fulda versetzt. Hier lebt ihre erwachsene Tochter Nike mit ihrer Familie. Nike ist nicht begeistert vom Auftauchen ihrer Mutter. Die Spannungen zwischen den beiden ungleichen Frauen nehmen immer mehr zu. Doch beruflich findet Lena immer mehr Geschmack an dem ihr zugewiesenen Fall, den sie mit der für sie typischen Eigenwilligkeit untersucht. Mit überraschenden Ergebnissen...