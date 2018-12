Alles Samba

22.12.2018 | 01:25:06 Std. | Verfügbar bis 22.03.2019 | WDR

Für die Kunstexpertin Katharina Diezmann läuft beruflich alles bestens. Sie hat einen verantwortungsvollen Posten in einem renommierten Berliner Auktionshaus, lebt in einer eleganten Wohnung und konzentriert sich lieber auf ihre Karriere als auf Privates. Umso überraschter ist sie, als sie eines Tages unerwarteten Besuch bekommt. Die elfjährige brasilianische Vollwaise Marcia ist Katharinas "Patenkind" und anlässlich der brasilianischen Kulturtage mit ihrer Sambatruppe in der Stadt. Komödie mit Gudrun Landgrebe