24 Milchkühe und kein Mann | Tragikomödie mit Jutta Speidel

Fernsehfilm. . 01:28:15 Std. . Verfügbar bis 08.05.2020. WDR.

Jahre lang betrieb Elli an der Seite ihres Mannes einen Bauernhof in der bayerischen Provinz. Nach dem überraschenden Tod ihres Gatten ist sie fest entschlossen, den Betrieb weiterzuführen. Auch ihr Bankberater drängt sie, den verschuldeten Bauernhof zu verkaufen. Doch Elli will ihr Leben selbst in die Hand nehmen – und auch eine neue Liebe finden. Sie versucht es sogar mit einer Partnervermittlung, doch da melden sich nur kauzige Typen. Doch dann lernt sie Raymond aus Simbabwe kennen.