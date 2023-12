Monsieur Pierre geht online | Komödie

Fernsehfilm (WDR). . 01:32:16 Std. . Verfügbar bis 02.01.2024. WDR.

Spielfilm Frankreich/Belgien/BRD/Österreich 2017 +++ Seit dem Tod seiner Frau macht der Pariser Rentner Pierre alle Schotten dicht. Bis ihm seine Tochter Sylvie einen Computer schenkt.

Alex, erfolgloser Schriftsteller und der Freund von Pierres Enkelin Juliette, soll den Rentner mit der digitalen Welt vertraut machen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entfaltet Pierre einen ungeahnten Lerneifer: Er entdeckt ein Datingportal und nutzt begeistert die Möglichkeit, mit einem auf jung gemachten Profil als "Alex" zu flirten. Doch was in der digitalen Welt ein lustiges Abenteuer beginnt, sorgt in der Realität für ein gründliches Durcheinander.