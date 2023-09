Die Magnetischen | Drama

Fernsehfilm . . 01:34:42 Std. . UT . Verfügbar bis 28.10.2023. WDR.

Spielfilm Frankreich 2021 +++ Frankreich Anfang der 1980er Jahre: Aufbruchsstimmung macht sich breit – auch in der Musik.

In einer verschlafenen Kleinstadt betreibt die Clique um den charismatischen Jerôme und seinen introvertierten Bruder Philippe auf einem Dachboden einen Piratensender. Beide verlieben sich in Marianne, die kürzlich in den Ort zurückgezogen ist. Jerôme kann sie schnell für sich gewinnen, während Philippe sich nicht traut, ihr seine Liebe zu zeigen. Er wird zum Militärdienst eingezogen und nach West-Berlin versetzt. Dort verändert die Begegnung mit dem schillernden Radiomoderator Dany sein Leben.