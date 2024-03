Der Kommissar und die Alpen – Gute Gesellschaft | Krimi

Spielfilm Italien 2019 +++ Kommissar Rocco Schiavone muss bei den Ermittlungen im Entführungsfall der Unternehmertochter Chiara Berguet früh einen Rückschlag hinnehmen.

Bevor er den Hauptverdächtigen vernehmen kann, kommt der Mafioso im Gefängnis ums Leben. Was zunächst wie ein Herzinfarkt aussieht, erweist sich als raffinierter Auftragsmord. Wer ist der Täter und was das Motiv? Wichtige Hinweise verspricht sich der Kommissar nun von Chiara, die schwer unter den Folgen ihrer Entführung leidet. So kommt Rocco langsam auf eine Fährte, die ihn der Aufklärung einen Schritt näher bringt. Er ahnt jedoch nicht, dass er selbst in Gefahr ist.