Cloud Atlas: Der Wolkenatlas | Literaturverfilmung

Fernsehfilm . . 02:38:06 Std. . Verfügbar bis 27.12.2023. WDR.

Spielfilm, USA/BRD/Hongkong 2012 +++ Drei Regisseure erzählen sechs Geschichten, die einen Zeitraum von 500 Jahren umspannen. Ein bildgewaltiges Menschheitsepos mit Starbesetzung.

Im Jahr 1846 wird der junge Notar Adam Ewing auf einer entlegenen Pazifikinsel mit den Schrecken der Sklaverei konfrontiert. Er vertraut die schockierende Erfahrung seinem Tagebuch an, nicht ahnend, dass seine bewegenden Schilderungen knapp 100 Jahre später den talentierten Komponisten Robert Frobisher zu seinem Opus Magnum inspirieren: Das Cloud Atlas Sextett. In leidenschaftlichen Briefen an seinen Liebhaber Rufus Sixsmith beschreibt er seine künstlerische Vision.