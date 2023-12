Türkisch für Anfänger | Komödie

Fernsehfilm. . 01:44:16 Std. . Verfügbar bis 31.12.2023. WDR.

Spielfilm Deutschland 2012 +++ Die 19-jährige Lena Schneider wird von ihrer antiautoritären Mutter Doris zu einem Urlaubstripp nach Südostasien genötigt

Darauf hat die Teenagerin allerdings so überhaupt keine Lust. Als sie sich im Flugzeug dann auch noch eine Sitzreihe mit dem machohaften Cem Öztürk und dessen streng gläubigen Schwester Yagmur teilen muss, sinkt ihre Laune ins Bodenlose. Und wie es das Schicksal so will, folgt eine Katastrophe nach der nächsten: Nachdem die Boeing in Turbulenzen gerät und notwassern muss, strandet Lena zusammen mit dem Geschwisterpaar und dem stotternden Griechen Costa auf einer einsamen Insel.