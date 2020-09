Milliardenfalle Corona: Was kostet uns das Virus?

Rupert Wiederwald spricht in Berlin mit Professor Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin über das Thema "Milliardenfalle Corona – was kostet uns das Virus?"