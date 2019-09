Haushalt 2020: Schwarze Null oder investieren? Was will die FDP?

Westpol: Eins zu eins . . 29:01 Min. . Verfügbar bis 11.09.2020. WDR.

Anke Plättner in Berlin im Gespräch mit Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer FDP-Fraktion, zum Thema Haushalt 2020: Schwarze Null oder investieren? Was will die FDP?