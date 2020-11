Erzieher und Pfleger am Anschlag: Ist soziale Arbeit in der Corona-Krise noch zu leisten?

Westpol: Eins zu eins . . 28:58 Min. . Verfügbar bis 18.11.2021. WDR.

Nadja Kerschkewicz spricht in Düsseldorf mit Christian Woltering, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes NRW, über das Thema "Erzieher und Pfleger am Anschlag: Ist soziale Arbeit in der Corona-Krise noch zu leisten?"