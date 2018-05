Weltreise

12.05.2018 | 29:53 Min. | WDR

Björn Freitag nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer heute mit auf eine kulinarische Weltreise. Gestartet wird in der Türkei mit einem Rührei, das mit Spitz-Paprika und Tomaten angerichtet wird, Menemen genannt. Dann geht es Richtung Osten. In Russland oder auch in der Ukraine lieben die Menschen Piroggen, gefüllte Teigtaschen mit Sauerkraut. Als Hauptspeise nimmt der Koch einen Trend aus Amerika auf: "Pulled Pork" - niedrig gegartes Schweinefleisch, so zart, dass es von der Gabel fällt. Dazu selbstgemachte Mixed Pickles und eine Barbecue-Sauce. Aus allen Himmelsrichtungen nur das Beste! Autor/-in: Andrea Ahmadi