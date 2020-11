Von Wurzel bis Stiel

Einfach & köstlich. . 29:27 Min. . Verfügbar bis 28.11.2021. WDR. Von Andrea Ahmadi.

Hinter dem Trend "Nose to tail eating" verbirgt sich eigentlich nur das, was unsere Großeltern schon gerne machten: Von Schwanz bis Schnauze, von Wurzel bis Stil, alles kommt in den Topf. Björn Freitag verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst und hat immer wieder praktische Tipps, die das "Koch-Leben" einfacher machen. Doch er wäre nicht Björn Freitag, wenn er nicht noch ein paar raffinierte Zutaten in die Küchen bringt.