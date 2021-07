Mexikanisch kochen mit Alejandra Cuevas

Einfach & köstlich. . Verfügbar bis 10.07.2022. WDR.

In der heutigen Sendung ist die Mexikanerin Alejandra Cuevas zu Gast. Sie ist ein wahres Multitalent, denn Alejandra ist Köchin, Schauspielerin, Tänzerin und spricht 4 Sprachen. Als Lateinamerikanerin trägt sie mexikanisches Feuer in sich. Ihre Wurzeln liegen in der Gastronomie, denn die Großmutter betrieb ein Hotel für Stars und Sternchen in Mexiko.